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    Події в Україні

    Обстріл Львова: Банкова повідомила, що постраждало

    По території Львівської області завдано п&rsquo;ять ракетних ударів - Обстріл Львова: Банкова повідомила, що постраждало
    По території Львівської області завдано п’ять ракетних ударів
    фото з відкритих джерел

    Подоляк: «Відразу п'ять потужних ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Львова»

    Внаслідок ранкового обстрілу Львова у місті пошкоджена цивільна інфраструктура. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter

    «Відразу п'ять потужних ракетних ударів по цивільній інфраструктурі старовинного європейського Львова. Росіяни продовжують варварськи атакувати з повітря українські міста, цинічно на весь світ заявляючи про своє «право»... вбивати українців», – написав Подоляк.

    Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, у Львові пролунали вибухи. За попередньою інформацією по території Львівської області завдано п’ять ракетних ударів.

    До слова, у Львові почали облаштовувати перше контейнерне містечко для тимчасово перебування українців, які змушені евакуюватись із гарячих точок.

    Нагадаємо, окупанти не припиняли обстрілів Луганської області 17 квітня та вночі 18 квітня. Внаслідок влучання снаряду загорівся спорткомплекс «Олімп» у Кремінній. Загалом по області спалахнули щонайменше 15 житлових будинків.

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    Теги: росія окупанти війна Львів Україна окупація Михайло Подоляк #stoprussia
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    Обстріл Львова: Банкова повідомила, що постраждало