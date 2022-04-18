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    Рашисти завдали ракетних ударів по Львову. Садовий розповів деталі

    Рашисти завдали ракетних ударів по Львову. Садовий розповів деталі
    фото: konkurent.ua

    Містян закликають не вказувати місця вибухів

    По території Львівської області завдано ракетні удари. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

    «П’ять прицільних ракетних ударів по Львову. Відповідні служби вже виїхали на місце. Детальнішу інформацію з‘ясовуємо», – написав Садовий.

    Натомість голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький повідомив, що сталося чотири ракетні удари. «За попередньою інформацією, сталося чотири ракетні удари. Залишайтесь в укриттях», – написав він у Facebook.

    Містян попередили, що в області працює ППО. «Вибухи, зберігаємо спокій і перебуваємо в укриттях. В області працюють збройні сили України і ППО. Нагадуємо не фотографуємо і не вказуємо місця вибуху», – повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook.

    До слова, у Львові почали облаштовувати перше контейнерне містечко для тимчасово перебування українців, які змушені евакуюватись із гарячих точок.

    Нагадаємо, окупанти не припиняли обстрілів Луганської області 17 квітня та вночі 18 квітня. Внаслідок влучання снаряду загорівся спорткомплекс «Олімп» у Кремінній. Загалом по області спалахнули щонайменше 15 житлових будинків.

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    Теги: росія окупанти війна Андрій Садовий Львів обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти завдали ракетних ударів по Львову. Садовий розповів деталі