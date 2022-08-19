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Сьогодні у Харкові – День жалоби

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Сьогодні у Харкові – День жалоби
У Харкові згадають усіх, чиї життя забрала війна
фото з відкритих джерел

17-18 серпня стали одними з найважчих для Харкова з початку війни

Сьогодні, 19 серпня, у Харкові – День жалоби за загиблими мирними мешканцями міста. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Вечір 17 серпня та ранок 18 серпня стали одними з найважчих для Харкова з початку війни. Загинули люди, багато поранених, зокрема – діти», – зазначив він.

«Думаю, було б правильним сьогодні згадати всіх, чиї життя забрала війна, всіх, хто загинув у стінах свого будинку, на вулицях рідного міста, на полі бою», – додав Терехов.

Нагадаємо, ввечері 17 серпня у Салтівському районі Харкова російська ракета влучила в гуртожиток для людей з вадами слуху, продовжуються пошуки потерпілих під завалами будівлі. На місці обстрілу виявлено уламки ракети типу 9М727 Іскандер.

Близько 4:30 ранку ворог здійснив пуски ще восьми ракет з м. Бєлгород в напрямку Харківщини. Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському та Салтівському районах Харкова. Пошкоджені будівлі, об'єкти інфраструктури, зайнялися пожежі.

У Слобідському районі одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку. Будівля частково зруйнована.

Станом на вечір 18 серпня було відомо про 17 загиблих і 42 поранених.

Вранці 19 серпня російські окупаційні війська знову обстріляли Харків. Вибухи прогриміли близько 5:44. Під ворожими ударами опинилися Київський, Основ'янський та Немишлянський райони Харкова.

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Теги: Харків Ігор Терехов обстріл війна росія окупанти Україна

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