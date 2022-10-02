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Рашисти атакували Миколаїв ракетами: є поранені

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти атакували Миколаїв ракетами: є поранені
Окупанти обстріляли дві багатоповерхівки, в одній з них виникла пожежа
«Новости Николаева»/Telegram

Внаслідок обстрілу Миколаєва поранення отримали семеро людей

Сьогодні, 2 жовтня, близько 03:45 Миколаїв зазнав ракетного обстрілу зенітно-ракетними системи С-300. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім.

«Зокрема, влучання зафіксовані біля двох чотирьохповерхових будинків. Внаслідок чого будинки зазнали пошкоджень, в одному з них виникла пожежа. Також зафіксовано влучання біля території лікарні», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу поранення отримали семеро людей. Детальна інформація уточнюється.

Крім того, вночі, 2 жовтня, внаслідок ворожого обстрілу с. Шевченко Шевченківської громади дві людини загинуло, частково зруйнувано житловий будинок. О 04:00 обстрілів зазнали околиці с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Раніше повідомлялося, що 2 жовтня уночі російські окупаційні війська атакували Миколаївщину сімома дронами-камікадзе Shahed-136. П’ять із семи Shahed-136 знищено військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади та Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування «Південь» Повітряних Сил Збройних Сил України.

Нагадаємо, триває 221-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник і надалі зосереджує зусилля на спробах окупації Донецької області, утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Миколаїв Україна ворог

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