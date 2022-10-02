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На Миколаївщині ЗСУ збили пʼять ворожих дронів-камікадзе із семи

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На Миколаївщині ЗСУ збили пʼять ворожих дронів-камікадзе із семи
Збито пʼять із семи дронів-камікадзе Shahed-136
фото з відкритих джерел

Для ударів по об'єктах інфраструктури окупанти застосовують іранські дрони-камікадзе Shahed-136

2 жовтня уночі російські окупаційні війська атакували Миколаївщину сімома дронами-камікадзе Shahed-136. Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил Збройних Сил України.

П’ять із семи Shahed-136 знищено військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади та Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування «Південь» Повітряних Сил Збройних Сил України.

На Миколаївщині ЗСУ збили пʼять ворожих дронів-камікадзе із семи фото 1

Нагадаємо, дрони, які Росія придбала в Ірану і вже використовує на полі бою, завдають серйозної шкоди, вражаючи військову техніку України. Однак ЗСУ вже навчилися їх майстерно збивати.

31 серпня США підтвердили, що Іран передав Росії безпілотники.

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Теги: окупанти росія Миколаїв Миколаївщина війна

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