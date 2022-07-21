Рашисти дистанційно мінують Краматорськ: деталі

Міськрада просить не намагатися самотужки прибирати та знешкоджувати такі снаряди

Ворог атакує снарядами та крилатими ракетами

У Краматоську окупанти застосували дистанційне мінування – обстрілюють місто та околиці снарядами, які розриваються не відразу. Про це повідомляє міська рада.

«Ворог вражає снарядами, крилатими ракетами, засобами ракетних систем залпового вогню житлові масиви, інфраструктурні та соціальні об’єкти. Останнім часом загарбники активно обстрілюють навколишні населені пункти застосовуючи зброю дистанційного мінування», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мінування розраховане на довготривалу дію, небезпека таких обстрілів, відповідно, залишатиметься тривалий час. Важливо не намагатися самотужки прибрати та знешкодити такі снаряди.

«У період ведення бойових дій для кожного має спрацьовувати табу на дотик до будь-яких металевих предметів, що лишилися внаслідок обстрілів», – зазначили в міськраді.

Про виявленні таких предметів просять телефонувати на 101 чи 102.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти четверга, 21 липня, рашисти зруйнували школу у Краматорську.

Нагадаємо, триває 148-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Штурмовими діями ворог безуспішно намагався просунутися у напрямку Великі Проходи – Питомник. Українські воїни відбили штурмові дії окупантів у напрямку Лисичанський НПЗ – Івано-Дар’ївка. Ворог зазнав втрат та відійшов. Недолугі штурми окупантів на напрямках Клинове – Вершина, Миронівка – Вуглегірська ТЕС знову провалилися.