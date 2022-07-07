Атака на Краматорськ: голова ОВА повідомив про загиблих та поранених (відео)

Відомо про одного загиблого та шістьох постраждалих

Російські окупанти 7 липня вдарили ракетою по центру Краматорська. Попередньо відомо про одного загиблого та шістьох поранених. Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко у Telegram.

«Достеменно відомо про одного загиблого і шістьох поранених, однак ці цифри ще можуть змінитися. Від удару постраждали шість будівель, у тому числі готель і житлова багатоповерхівка», – йдеться в повідомленні.



Кириленко зазначив, що це – усвідомлена атака на цивільних. Рашисти не зраджують собі і продовжують «воювати» з беззбройними людьми.

«Прошу всіх: евакуюйтесь! Евакуація – це тимчасово, а зберегти життя треба просто зараз», – зазначив голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що рашисти знову здійснили авіаракетний удар по Краматорську, є жертви.

Нагадаємо, увечері 3 липня російські війська обстріляли Краматорськ у Донецькій області. Також 3 липня вранці Росія обстріляла Краматорськ з реактивних систем залпового вогню «Смерч».

До слова, триває 134-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Харківському та Слов’янському напрямках.