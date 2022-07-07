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    Події в Україні

    Атака на Краматорськ: голова ОВА повідомив про загиблих та поранених (відео)

    Ворог вдарив по центральній частині Краматорська - Атака на Краматорськ: голова ОВА повідомив про загиблих та поранених (відео)
    Ворог вдарив по центральній частині Краматорська
    скрін з відео

    Відомо про одного загиблого та шістьох постраждалих

    Російські окупанти 7 липня вдарили ракетою по центру Краматорська. Попередньо відомо про одного загиблого та шістьох поранених. Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко у Telegram.

    «Достеменно відомо про одного загиблого і шістьох поранених, однак ці цифри ще можуть змінитися. Від удару постраждали шість будівель, у тому числі готель і житлова багатоповерхівка», – йдеться в повідомленні.


    Кириленко зазначив, що це – усвідомлена атака на цивільних. Рашисти не зраджують собі і продовжують «воювати» з беззбройними людьми.

    «Прошу всіх: евакуюйтесь! Евакуація – це тимчасово, а зберегти життя треба просто зараз», – зазначив голова ОВА.

    Раніше повідомлялося, що рашисти знову здійснили авіаракетний удар по Краматорську, є жертви.

    Нагадаємо, увечері 3 липня російські війська обстріляли Краматорськ у Донецькій області. Також 3 липня вранці Росія обстріляла Краматорськ з реактивних систем залпового вогню «Смерч».

    До слова, триває 134-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Харківському та Слов’янському напрямках.

    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна Павло Кириленко окупація #stoprussia
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    Атака на Краматорськ: голова ОВА повідомив про загиблих та поранених (відео)