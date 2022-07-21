Окупанти знищили школу у Краматорську (відео)

ДСНС вдалося загасити пожежу, яка виникла через обстріл

У ніч проти четверга, 21 липня, рашисти зруйнували школу у Краматорську. Відео руїн оприлюднив на своїй сторінці у Facebook Ян Доброносов.

Як ідеться у відео, на місці працюють екстрені служби. ДСНС загасили пожежу, яка виникла через обстріл.

Нагадаємо, російські окупанти минулої ночі зруйнували дві школи на Донеччині – у Краматорську та Костянтинівці. Крім того, була обстріляна промислова частина Краматорська – підприємства СКМЗ та НКМЗ.

Внаслідок ракетного удару по Краматорську Донецької області 15 липня пошкоджено сім житлових будинків та два об'єкти інфраструктури.

Також місто зазнало ракетного авіаудару 14 липня.

До слова, триває 148-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти обстрілюють населені пункти Донбасу, ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут.

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