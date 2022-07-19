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    Події в Україні

    Атака на Краматорськ: рятувальники показали наслідки (фото)

    Наслідки рашистської атаки на житлові райони Донеччини&nbsp; - Атака на Краматорськ: рятувальники показали наслідки (фото)
    Наслідки рашистської атаки на житлові райони Донеччини 
    фото: ДСНС

    Постраждали 10 людей

    Внаслідок чергової атаки рашистів на Краматорськ Донецької області постраждали 10 осіб. Про це повідомяє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій (ДСНС).

    «Внаслідок обстрілу постраждало 10 осіб, з яких 5 осіб госпіталізовано до лікарні», – йдеться в повідомленні.

    Відомо, що внаслідок обстрілу у п’ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку виникла пожежа балконів на третьому та четвертому поверхах. Пожежу вже локалізовано та ліквідовано.

    Від Головного управління до ліквідації наслідків ворожого обстрілу було залучено 19 осіб та чотири одиниці техніки.

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    Атака на Краматорськ: рятувальники показали наслідки (фото)
    Атака на Краматорськ: рятувальники показали наслідки (фото)
    Атака на Краматорськ: рятувальники показали наслідки (фото)
    Атака на Краматорськ: рятувальники показали наслідки (фото)
    Атака на Краматорськ: рятувальники показали наслідки (фото)
    Атака на Краматорськ: рятувальники показали наслідки (фото)
    фото: ДСНС

    Нагадаємо, сьогодні зранку Росія вдарила ракетами по заводах у Краматорську.

    Близько 13:00 рашисти знову атакували Краматорськ. Мер повідомив, що є жертви.

    Внаслідок ракетного удару по Краматорську Донецької області 15 липня пошкоджено сім житлових будинків та два об'єкти інфраструктури.

    До слова, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна Донеччина рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Атака на Краматорськ: рятувальники показали наслідки (фото)