Краматорськ вранці зазнав ворожих ударів (фото, відео)

Попередньо – без жертв

Вранці 13 червня у Краматорську на Донеччині пролунали потужні вибухи. Атаку по Краматорську підтвердив мер міста Олександр Гончаренко. За його словами, окупанти здійснили два удари.

«Бадьорий ранок. Два удари по Краматорську рано вранці, по лісосмузі та промзоні. Продовжуємо розслідувати наслідки», – йдеться в повідомленні.

Попередньо відомо, що ситуація минулася без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.

Про ситуацію в регіонах читайте тут.

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