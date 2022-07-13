  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Краматорськ вранці зазнав ворожих ударів (фото, відео)
рус
    Події в Україні

    Краматорськ вранці зазнав ворожих ударів (фото, відео)

    Рашисти вдарили по Краматорську - Краматорськ вранці зазнав ворожих ударів (фото, відео)
    Рашисти вдарили по Краматорську
    фото з соцмереж

    Попередньо – без жертв

    Вранці 13 червня у Краматорську на Донеччині пролунали потужні вибухи. Атаку по Краматорську підтвердив мер міста Олександр Гончаренко. За його словами, окупанти здійснили два удари.

    «Бадьорий ранок. Два удари по Краматорську рано вранці, по лісосмузі та промзоні. Продовжуємо розслідувати наслідки», – йдеться в повідомленні.

    Попередньо відомо, що ситуація минулася без жертв та постраждалих.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Краматорськ вранці зазнав ворожих ударів (фото, відео)
    Краматорськ вранці зазнав ворожих ударів (фото, відео)
    Краматорськ вранці зазнав ворожих ударів (фото, відео)
    фото з соцмереж

    Нагадаємо, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.

    Про ситуацію в регіонах читайте тут.

    Читайте також інтерв’ю:
    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Краматорськ вранці зазнав ворожих ударів (фото, відео)