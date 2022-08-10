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Рашисти можуть атакувати Україну одночасно 16 ракетами «Калібр»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Рашисти можуть атакувати Україну одночасно 16 ракетами «Калібр»
Ворожий флот може нести загрозу ракетного удару 16 "Калібрами"
фото: Associated Press

Загроза ракетних ударів з повітря залишається, як і з тимчасово окупованого суходолу

Корабельне угруповання ворожого флоту без змін складу та завдань продовжує маневрувати та нести загрозу ракетного удару 16-ма «Калібрами». Про це пише оперативне командування «Південь».

Водночас попри імовірні ворожі втрати в авіації, загроза ракетних ударів з повітря залишається, як і з тимчасово окупованого суходолу.

«Намагайтеся убезпечити себе і близьких від загроз, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, дотримуйтесь алгоритмів безпеки, довіряйте тільки достовірним джерелам інформації, не дослухайтесь до ворожої пропаганди і не розповсюджуйте інформацію про дії наших військ. Не заважайте нашим захисникам якісно і вчасно виконати свою роботу! Саме так разом ми боронимо Україну і наближаємо Перемогу!», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресор повинна бути покарана за злочин агресії.

Теги: Чорне море війна в Україні ЗСУ ракета корабель

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