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Удари по Запоріжжю: рашисти атакували «Калібрами» та ракетами Х-59

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 17:20 glavcom.ua
Удари по Запоріжжю: рашисти атакували «Калібрами» та ракетами Х-59
Окупанти вдарили «Калібрами» по одному з об'єктів в Запоріжжі
фото ілюстративне

Постраждав один чоловік

Уночі по Запорізькій області, за попередньою інформацією, були завдані удари ракетами Х-59. Також атакували один з об'єктів в Запоріжжі, там рашисти вдарили «Калібром». Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух в ефірі телемарафону.

«Останнім часом почастішали обстріли, а сьогодні вночі вони взагалі регулярно були по різних громадах. Були нанесені удари ракетами, за попередньою інформацією, Х-59 використовував ворог. Завдали ударів по одному з об'єктів в Запоріжжі, в північній частині міста. Дві ракети, одна потрапила в підприємство, жодного постраждалого немає, і друга – поруч з підприємством. Там уже «Калібр» був, але він потонув», – розповів Старух.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 4 серпня, російські війська атакували один із районів Запоріжжя. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали багатоповерхівка та декілька приватних будинків

Одна ракета поцілила поблизу автомобільної траси в району села Вільноандріївка. Постраждалих немає.

Також ракетного обстрілу зазнав об’єкт інфраструктури в Заводському районі обласного центру – зафіксовано два прильоти. Є один постраждалий, який отримав поранення від осколків скла. Зараз перебуває в задовільному стані.

До слова, триває 162-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються просунутися на Донеччині, але успіху не мають.

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Теги: війна війна в Україіні Запоріжжя окупанти Україна росія

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