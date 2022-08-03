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ЗСУ назвали кількість ракет «Калібр», які противник тримає напоготові у морі

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 10:23 glavcom.ua
ЗСУ назвали кількість ракет «Калібр», які противник тримає напоготові у морі
фото з відкритих джерел

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації

Станом на ранок 3 серпня у Чорному та Середземному морях перебувають сім ворожих носіїв крилатих ракет «Калібр». Про це повідомляє командування ВМС ЗСУ.

«Станом на 3 серпня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають два ворожі носії оперативно-тактичних ракет «Калібр», загальний залп – 16 ракет. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні чотири кораблі й катери та один десантний корабель для логістичного забезпечення. У Середземному морі – п'ять носіїв крилатих ракет «Калібр» – ідеться у повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні близько 4-ї ранку росіяни завдали два удари по Харкову. Ракети запустили з Бєлгорода, попередньо – із зенітно-ракетного комплексу С-300

Нагадаємо, триває 161-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. 

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Теги: війна Чорне море ракета

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