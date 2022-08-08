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Україна має повернути все, що Росія захопила: звернення Зеленського (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Україна має повернути все, що Росія захопила: звернення Зеленського (відео)
Зеленський звернувся до українців
фото: Офіс президента

Зеленський підбив підсумки 166-го дня війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресор повинна бути покарана за злочин агресії. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

Зеленський підбив підсумки сьогоднішньої доби.

«Після цієї російської війни проти України не має залишитись ані тліючого, ані замороженого конфлікту. Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресор повинна бути покарана за злочин агресії. І це важливо не лише для справедливості. Тільки очевидний програш агресора, втрата ним усього захопленого та його міжнародно-правова відповідальність за агресію є запобіжниками проти будь-якої нової війни», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що саме над цим працюють наші дипломати, Офіс, урядовці та абсолютно всі, хто залучений до організації глобальної політичної, економічної та юридичної відповіді на російську агресію.

«Захищаючи нашу державу, ми автоматично захищаємо всіх, кому вже загрожувала чи ще може загрожувати держава-терорист. І, звичайно, найбільший внесок зараз роблять наші військові – всі українські герої, які ламають на полі бою російську терористичну машину», - додав президент.

Зеленський також подякував українським зенітникам повітряного командування «Центр» і повітряного командування «Південь» за успішне знищення російських ракет, які були вранці запущені з акваторії Чорного моря. 

«Чотири збиті «Калібри» – це десятки врятованих життів українців. Вдалося збити й частину ракет, які російські терористи запустили по Україні вдень і ввечері. Так, наших військових засобів ще не вистачає, щоб гарантовано збивати всі російські ракети. І ми зробимо все, щоб такі засоби в нашої держави з’явились. Але й зараз майстерність наших героїв дозволяє хоча б частково зменшити російську терористичну загрозу. Вдячний кожному й кожній, хто це забезпечує!» - підкреслив глава держави.

Одну ракету знищено на Одещині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування «Південь», три – в центральній Україні зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Центр».

Нагадаємо, кількість бойових кораблі окупантів у Чорному морі зросла у п’ять разів, що збільшило загрозу нанесення ракетних ударів по Україні. 

Раніше повідомлялося, що ворог, ймовірно, активізує ракетні удари по території України.

Крім того, ворог може атакувати Україну малопомітними для ППО ракетами.

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