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Рашисти на Харківщині розстріляли автівку і поранили водія 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти на Харківщині розстріляли автівку і поранили водія 
Наші військові ведуть бої та завдають загарбникам втрат 
фото: EPA

Окупанти намагаються стримати ЗСУ і гатять по населених пунктах 

У Куп'янському районі російський протитанковий снаряд влучив у цивільний автомобіль, що їхав дорогою між населеними пунктами. 45-річний водій авто госпіталізований з пораненнями. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби ворог продовжував обстріли з танків та артилерії населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з РФ.

У смт Дворічна внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа в будинку, без постраждалих.

Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування звільнених територій. За минулу добу знешкоджено 352 вибухонебезпечних предмети.

На лінії зіткнення ворог намагається утримати ті території Харківщини, які ще залишаються під його контролем.  

Нагадаємо, 5 листопада, ворог намагався йти в наступ в районі населеного пункту Зибине Чугуївського району Харківської області, але під вогнем наших захисників відступив із втратами.

Як відомо, триває 257-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках та намагається утримати тимчасово захоплені території. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині. 

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Теги: автомобіль військові водій ворог пожежа розмінування Харківщина

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