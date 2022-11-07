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На півдні ЗСУ знищили ворожий пункт управління безпілотниками

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На півдні ЗСУ знищили ворожий пункт управління безпілотниками
За добу ракетно-артилерійські підрозділи завдали 147 ударів по ворогу на півдні
фото: Генштаб ЗСУ

У двох районах Херсонщини знищено три склади з боєприпасами окупантів

За минулу добу на півдні України уражено райони зосередження сил та засобів окупантів у кількох населених пунктах. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 147 вогневих завдань, а авіацією відпрацьовано два результативних вильоти.

Орієнтовні втрати противника протягом бойового дня:

  • 14 рашистів,
  • 3 одиниці авто-бронетехніки,
  • пункт управління БпЛА,
  • 3 склади з боєприпасами в Бериславському і Херсонському районах.

Решта результатів ураження дорозвідується.

«За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні в Каховці, де внаслідок удару по будівлі базування підрозділу окупантів із 200 рашистів завдано суттєвих втрат. Наслідки ворог ретельно приховує, в місті посилено адміністративно-поліцейський режим та тиск на місцеве населення», – повідомляє «Південь».

У Бериславі від місцевих мешканців окупанти вимагають примусової евакуації до 10 листопада. Окупанти знов шантажують техногенною катастрофою щодо можливого руйнування Силами оборони України дамби Каховської ГЕС.

Корабельний склад країни-агресорки в Чорному морі змін не зазнав та складається з трьох кораблів, серед яких жодного ракетоносія. Море продовжує штормити, що може сприяти винесенню мін, підрив яких можливий мимоволі на мілководді.

Загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними.

Як повідомлялось, що рашисти готуються до проведення вуличних боїв в Херсоні.

Раніше була інформація, що окупанти створюють три лінії оборони під Херсоном.

За даними ЗМІ, окупанти залишили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.

Відзначалося, що у деокупованих населених пунктах Херсонщини вкрай важка ситуація – значна частина будівель зруйновані. Та попри це люди повертаються на звільнені території.

Окупаційна влада заборонила жителям Херсонщини рух через Дніпро.

Проте міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.

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Теги: ЗСУ Україна росія війна

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