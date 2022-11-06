Вороги на Харківщині намагалися йти в наступ: чим закінчилися спроби

На лінії зіткнення наші військові продовжують чинити ефективний спротив окупантам

Рашисти отримали по зубах від ЗСУ

Напередодні, 5 листопада, ворог намагався йти в наступ в районі населеного пункту Зибине Чугуївського району Харківської області, але під вогнем наших захисників відступив із втратами. Про це повідомив очільник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

Протягом доби ворог продовжував обстріли територій Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківщини, прилеглих до лінії зіткнення та кордону з РФ.

Минулої доби випадків отримання цивільними поранень внаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано. У Вовчанську по медичну допомогу звернулася 58-річна жінка, що отримала поранення напередодні.

Триває гуманітарне розмінування звільнених територій. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 2241 вибухонебезпечний предмет.

Нагадаємо, триває 256-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.