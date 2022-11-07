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Росія змінила свою риторику щодо ядерної війни – висновок ISW

Юрій Лящук
glavcom.ua
Росія змінила свою риторику щодо ядерної війни – висновок ISW
Кремль робить кроки щодо деескалації своєї ядерної риторики
фото: AP

В майбутньому Кремль може повернутись до риторичних методів балансування на межі ядерної війни

Ключові російські чиновники на початку листопада почали колективно деескалювати свою риторику щодо застосування ядерної зброї. Водночас у майбутньому Кремль може продовжувати проводити «ядерні ігри», щоб спонукати США та їхніх союзників тиснути на Україну. Однак він не зможе примусити Київ до переговорів. На це вказують аналітики американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW).

Так, міністерство закордонних справ РФ ще 2 листопада опублікувало заяву про «запобігання ядерній війні», в якій йдеться, нібито країна-агресор «суворо і послідовно керується постулатом про неприпустимість такої війни, в якій не може бути переможців, і яка ніколи не має бути розв'язана».

Також у відомстві заявили про свою «прихильність до скорочення й обмеження ядерних озброєнь». Глава РФ Володимир Путін 27 жовтня висловився, мовляв, його країні немає потреби застосовувати ядерну зброю проти України, і що Росія нібито ніколи не обговорювала таку можливість, «натякаючи на заяви лідерів західних країн».

Заступник глави Радбезу РФ Дмитро Медведєв також дедалі більше применшує запеклу ядерну риторику, яку він використав протягом жовтня, і тепер зосередився на просуванні єдності Росії у війні проти України.

Військові аналітики припускають, що в майбутньому Кремль може використовувати риторичні методи балансування на межі ядерної війни, щоб спонукати США та їхніх союзників чинити тиск на Україну для переговорів.

«Але використання Росією ядерної зброї в Україні залишається малоймовірним і Кремль нині робить кроки щодо деескалації своєї ядерної риторики. Ядерні погрози Кремля не змогли підірвати політичну та громадську волю України продовжувати протистояти російському вторгненню», – зазначили в ISW.

Там нагадали: Україна та її міжнародні покровителі ясно дали зрозуміти, що не приймуть переговорів під дулом пістолета і не відмовляться від суверенного права країни на свої території. На думку експертів, США та їхні союзники не повинні підривати незмінну прихильність України до повернення всіх тимчасово окупованих РФ територій та припинення геноцидного вторгнення військ країни-агресора.

Раніше повідомлялось, що радник Байдена тісно спілкується з оточенням Путіна.

Також Салліван розповів, що слід зробити Росії, щоб Україна погодилася на перемовини.

Відзначимо, експрезидент Росії сформулював «священну мету» війни.

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Теги: росія війна путін ядерна зброя

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