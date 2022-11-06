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ЗСУ завдали потужного удару по будівлі, де перебували війська Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ завдали потужного удару по будівлі, де перебували війська Путіна
ЗСУ знищили велику колону російської техніки під селом Радненськ Олешківського району
фото: Генштаб

Свої втрати ворог намагається приховати

У тимчасово окупованій Каховці, що на Херсонщині Збройні сили України завдали удару по будівлі, де перебували російські загарбники. Про це повідомив Генштаб ЗСУ  у вечірньому зведенні.

Свої втрати ворог намагається приховати, але на даний момент відомо, що на під час прильоту там перебували понад 200 ворожих солдатів,

Також знищено велику колону російської техніки під селом Радненськ Олешківського району Херсонської області.

«За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні в Херсонській області. Так, у населеному пункті Каховка, завдано удару по будівлі, де перебували до 200 військовослужбовців противника. Наслідки удару ворог ретельно приховує, в місті проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі не уточнили, про яку саме будівлю в Каховці йдеться. Як повідомляють соцмережі, напередодні в цьому місті було щонайменше два прильоти: знищено готель «Чисті ставки», а також вражені приміщення школи №6, де розташовувалися окупанти.

«Шоста школа, там вони жили. Вже не живуть. І жити не будуть», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 256 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.  Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Теги: окупанти школа Генштаб Херсонщина готель населення втрати ворог

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