Мінус 530 рашистів за добу: Генштаб оновив дані про втрати ворогів 

Вчора загарбники позбулися шести танків та 19 бойових машин

Протягом минулої доби, 6 листопада, ще 530 російських окупантів ліквідовано в Україні. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ приблизно 76460 (+530) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2771 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19) од,

артилерійських систем – 1782 (+1) од,

реактивних систем залпового вогню – 391 (+0) од,

засоби ППО ‒ 202 (+0) од,

літаків – 277 (+0) од,

гелікоптерів – 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7),

крилаті ракети ‒ 399 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 157 (+2).

Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 257-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках та намагається утримати тимчасово захоплені території. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.