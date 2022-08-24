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Пенсіонер, який цілий рік «мінував» Харків, отримав суворе покарання

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Пенсіонер, який цілий рік «мінував» Харків, отримав суворе покарання
У суді обвинувачений визнав вину
фото: Нацполіція

Обвинувачений пояснив свої необдумані дії неприязними стосунками із сусідом

Київський районний суд Полтави відправив до тюрми пенсіонера з Харкова за псевдомінування будинку, ринку та автомобілів. Чоловік отримав два роки шість місяців позбавлення волі, повідомляє «Главком» із посиланням на вирок від 17 серпня.

Протягом 2021 року обвинувачений 11 разів телефонував до поліції і передавав інформацію про нібито замінування. Зокрема, у червні через лінію 102 чоловік повідомив про «замінування» квартири свого сусіда; у серпні – «мінував»  Немишлянський відділ поліції у Харкові; у жовтні – службовий автомобіль патрульної поліції.

17 листопада пенсіонер тричі набирав поліцію і сигналізував про «замінування» квартири сусіда, його автомобіля і транспортних засобів на центральному ринку у Харкові.

17 грудня обвинувачений п’ять разів «мінував» будинок, автомобілі біля центрального ринку та приміщення центрального ринку.

Усі дзвінки чоловік здійснював з двох мобільних телефонів, перебуваючи у власній квартирі.

У суді обвинувачений визнав вину. Розповів, що протягом минулого року кілька разів викликав працівників поліції до свого сусіда, з яким склалися неприязні стосунки. Останній мешкає поверхом вище, постійно шумить, стукає та заважає відпочивати обвинуваченому. Неприйняття працівниками поліції жодних дієвих заходів впливу на сусіда, на думку пенсіонера, й призвели до вчинення ним низки псевдомінувань.

Крім цього, чоловік просив суд не позбавляти його волі. Наголосив, що активно співпрацював зі слідством, має похилий вік, а також сповістив, що у квітні 2022 року у нього народилася онучка, яку він допомагає доглядати.

Однак суд дійшов висновків, що реальне відбуття покарання обвинуваченого є пропорційним, необхідним, достатнім і справедливим для його виправлення та попередження нових злочинів. Початок терміну відбування покарання варту рахувати після набрання вироком законної сили.

Суд також конфіскував у дохід держави два телефони обвинуваченого, з яких той набирав поліцію.

Як повідомляв «Главком», вночі 24 серпня під обстрілом окупантів опинився Новобаварський район Харкова. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що «прильоти» були відразу за кількома адресами.

Як повідомлялося, Миколаєві та Харкові в ніч на 22 серпня прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що окупанти поцілили в інфраструктурний об'єкт у Київському районі Харкова.

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Теги: Харків суд замінування поліція вирок

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