З мішком на голові: з окупованого селища на Харківщині вивезли заступника гауляйтера

Одних колаборантів загарбники відсторонюють від роботи, інші взагалі зникають

З окупованого селища Борова Харківської області нещодавно з мішком на голові у невідомому напрямку вивезли заступника головного гауляйтера Ігоря Познянського. Про це повідомила Борівська селищна рада.

Тепер з його подвір’я окупанти вивозять техніку та виносять цінні речі.

Згідно з повідомленням, громадою продовжує керувати призначений росіянами гауляйтер Сергій Агарков. Йому допомагають окупанти та місцеві колаборанти, склад яких періодично змінюється. Одних колаборантів загарбники відсторонюють від роботи, інші взагалі зникають.

«Нещодавно з мішком на голові вивели з власного будинку і вивезли в невідомому напрямку жителя села Підлиман Ігоря Познянського, який до цього був заступником головного гауляйтера у Боровій. Тепер з його подвір’я окупанти вивозять техніку та виносять цінні речі», – йдеться в заяві селищної ради.

Як повідомлялося, на Запоріжжі невідомі підірвали авто гауляйтера Сушка. Також, у Курській області невідомі підірвали частину залізниці.

Нагадаємо, на початку серпня невідомі підірвали автомобіль колаборанта, якого окупанти призначили так званим «начальником МРЕО».