Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

З мішком на голові: з окупованого селища на Харківщині вивезли заступника гауляйтера

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
З мішком на голові: з окупованого селища на Харківщині вивезли заступника гауляйтера
фото з відкритих джерел

Одних колаборантів загарбники відсторонюють від роботи, інші взагалі зникають

З окупованого селища Борова Харківської області нещодавно з мішком на голові у невідомому напрямку вивезли заступника головного гауляйтера Ігоря Познянського. Про це повідомила Борівська селищна рада.

Тепер з його подвір’я окупанти вивозять техніку та виносять цінні речі.

Згідно з повідомленням, громадою продовжує керувати призначений росіянами гауляйтер Сергій Агарков. Йому допомагають окупанти та місцеві колаборанти, склад яких періодично змінюється. Одних колаборантів загарбники відсторонюють від роботи, інші взагалі зникають.

«Нещодавно з мішком на голові вивели з власного будинку і вивезли в невідомому напрямку жителя села Підлиман Ігоря Познянського, який до цього був заступником головного гауляйтера у Боровій. Тепер з його подвір’я окупанти вивозять техніку та виносять цінні речі», – йдеться в заяві селищної ради.

Як повідомлялося, на Запоріжжі невідомі підірвали авто гауляйтера Сушка. Також, у Курській області невідомі підірвали частину залізниці. 

Нагадаємо, на початку серпня невідомі підірвали автомобіль колаборанта, якого окупанти призначили так званим «начальником МРЕО».

Теги: Харківщина колабораціонізм окупанти

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

З мішком на голові: з окупованого селища на Харківщині вивезли заступника гауляйтера
З мішком на голові: з окупованого селища на Харківщині вивезли заступника гауляйтера
Окупанти випустили 140 мін і снарядів по Сумщині: є постраждалі
Окупанти випустили 140 мін і снарядів по Сумщині: є постраждалі
Другий енергоблок Запорізької АЕС підключили до мережі
Другий енергоблок Запорізької АЕС підключили до мережі
Біля окупованої Євпаторії гримлять вибухи (відео)
Біля окупованої Євпаторії гримлять вибухи (відео)
Вибухи у Запоріжжі: відомі перші подробиці
Вибухи у Запоріжжі: відомі перші подробиці
Правоохоронці затримали на корупції голову суду з Кіровоградщини (фото)
Правоохоронці затримали на корупції голову суду з Кіровоградщини (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
374K
Рішення Путіна божевільні: експерт спрогнозував терміни ганебної поразки РФ
74K
Чи піде Путін на повну мобілізацію? Аналітики ISW дали відповідь
57K
У кількох областях прогриміли вибухи
28K
«Мішки для трупів купіть». Міноборони покепкувало з указу Путіна про збільшення армії
25K
Скандал з ходою московської церкви: Тернопільська облрада звернулась до парламенту
14K
Мовний скандал. Київський університет відреагував на заяву науковця про «утиски» російської

Новини

Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
Вчора, 20:59
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: The Wall Street Journal дізнався дату 
Вчора, 20:29
В Україну прибула перша партія листів від військовополонених
Вчора, 20:21
Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 
Вчора, 19:54
Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»
Вчора, 18:49
Якими є головні проблеми російської армії: дані The Economist
Вчора, 17:25

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту