Окупанти обстріляли Харківщину касетними боєприпасами: є поранені

Внаслідок атаки поранень зазнали двоє цивільних

Сьогодні російські загарбники вкотре атакували Харківщину. Під обстріл потрапило смт Мала Данилівка. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні окупанти обстріляли касетними боєприпасами смт Мала Данилівка в Харківському районі. Пошкоджені приватні будинки, та інфраструктура», – йдеться в повідомленні.

Двоє цивільних зазнали поранення. Зараз їм надають допомогу медики. Інформація уточнюється. Також ворог обстріляв з артилерії м. Дергачі.

Сьогодні протягом дня на території Харківської області триває комендантська година. Ризик обстрілів є дуже високим.

Як повідомлялось, під час повітряної тривоги близько 11:00 на Полтавщині, Сумщині, Харківщині та Дніпропетровщині пролунали вибухи.

Згодом голова Полтавської ОВА підтвердив чотири «прильоти» по інфраструктурі Миргорода.

До слова, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія, ймовірно, готує провокації ворога напередодні Дня Незалежності, який Україна відзначатиме 24 серпня.

Також радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк попередив, що російські війська, імовірно, збільшать кількість обстрілів українських міст у переддень головного державного свята України – Дня Незалежності.

Президент Зеленський своєю чергою попередив, що наступного тижня Росія може здійснити жорстокі атаки. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску.

Міністерство внутрішніх справ закликало українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній тривозі.

