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Рашисти обстріляли ракетами школи на Запоріжжі: моторошні фото

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Рашисти обстріляли ракетами школи на Запоріжжі: моторошні фото
фото: Telegram-канал Олександра Старуха

Окупанти поцілили двома ракетами в школи сіл Воздвижівка й Добропілля

Російські загарбники продовжують чинити терор проти мирного населення України. Вранці 16 жовтня ворог поцілив ракетами по двох школах у Пологівському районі Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової держадміністрації Олександр Старух.

«Сьогодні вночі окупант поцілив двома ракетами в школу села Воздвижівка. Навчальний заклад зруйновано майже весь. Ще одна ракета влучила в місцевий парк. Руйнувань зазнали також приватні будинки навколо. Також ракетами зруйнована школа в селі Добропілля», – зазначив Старух.

Посадовець наголосив, що постраждалих немає. Він також опублікував фото зруйнованих навчальних закладів.

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Нагадаємо, у ніч на 15 жовтня російські окупанти завдали по Запоріжжю чотири авіаудари дронами, а вранці випустили по місту десять ракет С-300. Низка об’єктів енергетичної та промислової інфраструктури Запоріжжя зазнали руйнувань.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому росіяни захопили значну частину Запорізької області. Найбільші міста області – Бердянськ, Мелітополь, Токмак, Енергодар (де розташована найбільша в Європі АЕС – Запорізька) потрапили під окупацію. Обласний центр перебуває під контролем України.

23-27 вересня окупанти провели так званий референдум на Запоріжжі та Херсонщині про від’єднання від України.

Разом із тим обласний центр, Запоріжжя, який ворог обстрілював впродовж всієї повномасштабної війни з різною регулярністю, під час проведення «референдуму» та після нього почав все частіше зазнавати обстрілів.

Теги: Запоріжжя

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