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Окупанти атакували ракетами Запоріжжя

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти атакували ракетами Запоріжжя
Рашисти вдарили по Запоріжжю
фото ілюстративне

У місті та області оголошено повітряну тривогу

У п'ятницю вранці, 14 жовтня, російські окупанти знову завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

У місті та області оголошено повітряну тривогу.

«Ракетна атака ворога по обласному центру. Прямуйте до укриттів. Бережіть себе!», – повідомив Старух.

Наразі інформації про постраждалих та руйнування немає.

Зауважимо, що вночі, 14 жовтня, у Запорізькій та Дніпропетровській областях пролунали вибухи

Нагадаємо, російські окупанти ввечері, 13 жовтня, обстріляли Харків. Внаслідок обстрілу є пошкодження критичної інфраструктури.

Також вночі 13 жовтня російські окупанти обстріляли Миколаїв. Рашисти поцілили у житловий будинок. Декілька поверхів будинку вщент зруйновані. Внаслідок обстрілу 11-річний хлопчик, якого сьогодні рятували з-під завалів у Миколаєві, помер

Додамо, 13 жовтня, російські загарбники обстріляли Київську область дронами-камікадзе. Під час атаки були зафіксовані три обстріли Бучанського району. 

Теги: окупанти рашисти Запоріжжя обстріл

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