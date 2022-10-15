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Окупанти випустили по Запоріжжю десять ракет: фото наслідків

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти випустили по Запоріжжю десять ракет: фото наслідків
У результаті ракетного удару постраждали об'єкти енергетики
фото: Анатолій Куртєв/Facebook

Вранці ворог атакував об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя

У ніч на 15 жовтня російські окупанти завдали по Запоріжжю чотири авіаудари дронами, вранці випустили по місту десять ракет С300. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Внаслідок атаки БПЛА Shahed-136 в м. Запоріжжя руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Виникли пожежі, що було вчасно локалізовані нашими рятувальниками. Постраждалих немає», – розповів він.

У результаті ранкового ракетного удару ряд об’єктів енергетичної та промислової інфраструктури Запоріжжя зазнали руйнувань.

Окупанти випустили по Запоріжжю десять ракет: фото наслідків фото 1
Окупанти випустили по Запоріжжю десять ракет: фото наслідків фото 2

Як повідомив секретар Запорізької обласної військової адміністрації Анатолій Куртєв, вибуховою хвилею пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, 15 будинків приватного сектору, заклад освіти та автостоянку.

Комунальні служби вже починають працювати та усувати наслідки прильотів.

За даними Куртєва, постраждалих немає.

Нагадаємо, у суботу, 15 жовтня, на світанку російські окупанти атакували Запоріжжя ракетами.

Крім того, російські загарбники вночі 15 жовтня обстріляли Запоріжжя дронами-камікадзе.

Триває 234-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Ворог не припиняє завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах нашої країни. Протягом минулої доби постраждала інфраструктура та мирні громадяни Харкова, Костянтинівки, Соледара, Бахмута, Чумаків, Лебединського, Запоріжжя, Давидового Броду та Мирного. Дніпропетровська область та місто Очаків піддано ударам іранських ударних БпЛА. Шість із дев’яти вдалося збити нашим захисникам.

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Теги: війна росія ворог Запоріжжя окупанти обстріл

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