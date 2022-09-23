«Референдум» на Запоріжжі: рашисти привезли масовку з Криму

Є загроза, що тих, хто не погодився підтримувати «референдум», будуть відразу ж забирати і застосовувати до них тортури

Окупанти почали здійснювати обхід квартир мелітопольців, але їм майже ніхто не відкриває

Російські загарбники звозять масовку з території тимчасово окупованого Криму для зйомки пропагандистських сюжетів на Запоріжжі, оскільки ідея проведення незаконного «референдуму» про нібито приєднання захоплених районів України до РФ не знайшла підтримки серед населення. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

«Вони «окупанти. – ред.) не відмовилися від ідеї проведення «референдуму», хоча бачать тотальний спротив нашого цивільного населення на тимчасово окупованій території. Тому вчора ввечері привезли на багатоповерхових автобусах масовку саме з Криму, за допомогою якої вони хочуть знімати ці пропагандистські сюжети про нібито підтримку з боку місцевого населення в Мелітополі. Декілька днів тому вони зняли опитування жителів на вулицях міста, але чомусь ті, хто відповідав про підтримку Росії, розмовляв з акцентом, і це точно не жителі нашого міста», – сказав Федоров.

Зазначається, що рашисти почали здійснювати обхід квартир мелітопольців, але їм майже ніхто не відкриває та не відповідає на їхні заклики. Федоров не виключає, що згодом це може призвести до застосування додаткових тортур, залякування та примусу городян.

«Їх методи не змінилися порівняно з першим днем: вони забирають у полон людей із бодай якоюсь проукраїнською позицією... По-друге, звісно, під час голосування (представники окупантів, – ред.) ходять із військовими у масках та зі зброєю. Є загроза, що тих, хто не погодився співпрацювати і сказати: «Так, я підтримую «референдум», будуть відразу ж забирати і застосовувати до них тортури», – додав мер.

Нагадаємо, сьогодні окупанти розпочали голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії.

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