Глава МАГАТЕ анонсував прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив про прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС після своїх візитів до РФ та України. Про це директор МАГАТЕ повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Прибув до Польщі нічним потягом з України після інтенсивного тижня консультацій з Росією та Україною. Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС – ситуація на станції неприйнятна, і нам потрібні негайні дії для її захисту», – наголосив Гроссі.

Arriving in Poland on the night train from #Ukraine after an intensive week of consultations with 🇷🇺 & 🇺🇦. Moving closer to the establishment of a protection zone for #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant—the plant's situation is untenable and we need immediate action to protect it. pic.twitter.com/AcpFJ9pIO3