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Глава МАГАТЕ анонсував прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Глава МАГАТЕ анонсував прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС
фото з відкритих джерел

Гроссі: «Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС – ситуація на станції неприйнятна»

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив про прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС після своїх візитів до РФ та України. Про це директор МАГАТЕ повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Прибув до Польщі нічним потягом з України після інтенсивного тижня консультацій з Росією та Україною. Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС – ситуація на станції неприйнятна, і нам потрібні негайні дії для її захисту», – наголосив Гроссі.

Нагадаємо, 11 жовтня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі сьогодні зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним

Нагадаємо, 8 жовтня в результаті обстрілів російських окупантів Запорізька АЕС була повністю знеструмлена.

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Теги: блекаут МАГАТЕ АЕС

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