Рашисти обстріляли Запоріжжя дронами-камікадзе

У Запоріжжі після вибухів спалахнула пожежа

Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти інфраструктури

Російські загарбники вночі, 15 жовтня, обстріляли Запоріжжя дронами-камікадзе. Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

За інформацією секретаря на місці прильоту сталася пожежа.

«Ворог підступно атакує Запоріжжя дронами-камікадзе. Внаслідок ворожої атаки постраждали об'єкти інфраструктури. На місці сталася пожежа», – йдеться у повідомленні.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, вночі, 15 жовтня, у Кривому Розі, Нікополі та Запоріжжі пролунали вибухи. У містах було оголошено повітряну тривогу.