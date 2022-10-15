Рашисти обстріляли Запоріжжя дронами-камікадзе
Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти інфраструктури
Російські загарбники вночі, 15 жовтня, обстріляли Запоріжжя дронами-камікадзе. Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.
За інформацією секретаря на місці прильоту сталася пожежа.
«Ворог підступно атакує Запоріжжя дронами-камікадзе. Внаслідок ворожої атаки постраждали об'єкти інфраструктури. На місці сталася пожежа», – йдеться у повідомленні.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, вночі, 15 жовтня, у Кривому Розі, Нікополі та Запоріжжі пролунали вибухи. У містах було оголошено повітряну тривогу.
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