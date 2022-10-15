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Рашисти обстріляли Запоріжжя дронами-камікадзе

Альона Боженко
glavcom.ua
Рашисти обстріляли Запоріжжя дронами-камікадзе
У Запоріжжі після вибухів спалахнула пожежа
фото: Труха

Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти інфраструктури

Російські загарбники вночі, 15 жовтня, обстріляли Запоріжжя дронами-камікадзе. Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

За інформацією секретаря на місці прильоту сталася пожежа.

«Ворог підступно атакує Запоріжжя дронами-камікадзе. Внаслідок ворожої атаки постраждали об'єкти інфраструктури. На місці сталася пожежа», – йдеться у повідомленні.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, вночі, 15 жовтня, у Кривому Розі, Нікополі та Запоріжжі пролунали вибухи. У містах було оголошено повітряну тривогу.

 

Теги: обстріл пожежа Запоріжжя ворог

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