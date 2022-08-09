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Рашисти обстріляли Сумщину з артилерії і мінометів, є поранені

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Рашисти обстріляли Сумщину з артилерії і мінометів, є поранені
Окупанти обстрілювали Сумщину з артилерії та мінометів
фото з відкритих джерел

В результаті атак окупантів постраждали дві людини

У вівторок, 9 серпня, російські війська обстріляли сім громад Сумської області. В результаті атак постраждали дві людини. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.

Живицький розповів, що російські окупанти з мінометів обстрілювали території Шалигінської, Білопільської, Миропільської та Путивльської громад. В результаті атаки по Білопільській громаді дві людини були поранені, зараз вони знаходяться в лікарні.

Водночас у Новослобідській громаді було зафіксовано близько 15 «прильотів» з артилерії.

Живицький додав, що Хотинську та Середино-Будську громади росіяни обстрілювали з кулеметів.

Раніше повідомлялося, що 8 серпня у громадах Сумської області нарахували понад 130 «прильотів» за добу. Російські окупанти використовували різну зброю, внаслідок чого є жертва серед цивільних. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресор повинна бути покарана за злочин агресії.

Теги: окупанти обстріл війна в Україні Сумщина

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