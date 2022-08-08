Окупанти обстріляли Сумщину: 130 «прильотів», є жертва

Окупанти використовували різну зброю, внаслідок чого є жертва серед цивільних

У громадах Сумської області нарахували понад 130 «прильотів» за добу. Російські окупанти використовували різну зброю, внаслідок чого є жертва серед цивільних. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.



Живицький зазначив, що росіяни били Миропільській, Середино-Будській, Хотінській, Краснопільській, Шалигинській Глухівській, Есманьській та Великописарівській громадах.

Використовуючи ствольну та реактивну артилерію, а також міномети та стрілецьку зброю, російська армія обстріляла село Катеринівка, внаслідок чого загинула місцева мешканка.

Нагадаємо, триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжують ракетний і артилерійський терор Нікопольського району. Вони обстріляли його територію вдруге за день. Снаряди потрапили в насосну станцію.