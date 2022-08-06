Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Близько 200 прильотів: рашисти обстріляли території шести громад на Сумщині

Альона Боженко
glavcom.ua
Близько 200 прильотів: рашисти обстріляли території шести громад на Сумщині
Окупанти гатили по Сумщині з артилерії та гранатометів
фото ілюстративне

Росіяни обстріляли Глухівську громаду з гранатометів

Російські окупанти 6 серпня обстріляли території шести громад Сумської області з артилерії, гранатометів і стрілецького озброєння. Зафіксовано близько 200 прильотів. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«На щастя, в усіх випадках − без жертв. Інформація щодо руйнувань – з'ясовується», – йдеться у повідомленні.

Росіяни обстріляли Глухівську громаду з гранатометів близько 11:00 – було 10 прильотів, а також зі стрілецького озброєння (декілька кулеметних черг).

Артилерійському обстрілу піддалась Есманьська громада – з 10:40 було зафіксовано 15 прильотів.

Між населеними пунктами Білопільської та Буринської громад з 11:00 окупанти били з артилерії – було 38 прильотів.

Після 11:00 у Шалигінській громаді був артобстріл (40 прильотів), о 12:33 обстріл продовжився, ймовірно, з САУ – було 40 прильотів.

Двічі за добу окупанти обстрілювали населені Миколаївської громади: після 19:00 – мінометний обстріл, було 7 прильотів, о 19:45 – артобстріл, попередньо, із САУ – 20 прильотів.

Нагадаємо, 5 серпня  окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. 

Зазначається, що рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає.

Теги: обстріл Сумщина окупанти рашисти

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог обстріляв Миколаївщину з артилерії: загинула пенсіонерка
Ворог обстріляв Миколаївщину з артилерії: загинула пенсіонерка
Сьогодні, 16:08
Рашисти системно обстрілюють Харків
Атака на Харків: правоохоронці назвали тип ракет, яким окупанти обстріляли місто (фото)
Сьогодні, 16:29
Окупанти порушили роботу Запорізької АЕС
Через ворожий обстріл відключений від енергосистеми один із блоків ЗАЕС
Сьогодні, 09:58

Події в Україні

Теракт в Оленівці був спецоперацією Росії проти постачання Україні зброї, – розвідка
Теракт в Оленівці був спецоперацією Росії проти постачання Україні зброї, – розвідка
Близько 200 прильотів: рашисти обстріляли території шести громад на Сумщині
Близько 200 прильотів: рашисти обстріляли території шести громад на Сумщині
«Готуємося до контрнаступу»: влада закликає жителів двох областей терміново евакуюватися
«Готуємося до контрнаступу»: влада закликає жителів двох областей терміново евакуюватися
У Токмаку партизани організували для окупантів «сюрприз» на залізниці (фото)
У Токмаку партизани організували для окупантів «сюрприз» на залізниці (фото)
Велика Новосілка. Що відбувається на гарячій точці Донеччини (відео)
Велика Новосілка. Що відбувається на гарячій точці Донеччини (відео)
Генштаб повідомив, де окупанти намагалися прорвати оборону наших військ
Генштаб повідомив, де окупанти намагалися прорвати оборону наших військ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Солдат Парасюк потрапив у лікарню. Йому зробили операцію
89K
Кремль став на захист Шустера, якому начебто заборонили в'їзд до України
29K
Яке озброєння може надати російським терористам Північна Корея: перелік
25K
Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
15K
Солдат Луценко розповів, як заяви Арестовича шкодять звільненню Херсона
13K
Маляр розповіла, як коментарі «військових експертів» нашкодили ЗСУ

Новини

Поселив окупантів до хати. Староста відбувся штрафом під час війни
Сьогодні, 22:00
Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
Сьогодні, 13:46
Українець сфотографував залізничний міст на прохання окупанта. Суд оцінив це вироком
Сьогодні, 10:38
На Донеччині окупанти застосовують штурмову авіацію – Генштаб
Сьогодні, 07:25
Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
Вчора, 17:04
Зернові угоди: посол Боднар повідомив деталі перевірки судна Razoni
Вчора, 14:28

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту