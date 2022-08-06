Близько 200 прильотів: рашисти обстріляли території шести громад на Сумщині

Окупанти гатили по Сумщині з артилерії та гранатометів

Росіяни обстріляли Глухівську громаду з гранатометів

Російські окупанти 6 серпня обстріляли території шести громад Сумської області з артилерії, гранатометів і стрілецького озброєння. Зафіксовано близько 200 прильотів. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«На щастя, в усіх випадках − без жертв. Інформація щодо руйнувань – з'ясовується», – йдеться у повідомленні.

Росіяни обстріляли Глухівську громаду з гранатометів близько 11:00 – було 10 прильотів, а також зі стрілецького озброєння (декілька кулеметних черг).

Артилерійському обстрілу піддалась Есманьська громада – з 10:40 було зафіксовано 15 прильотів.

Між населеними пунктами Білопільської та Буринської громад з 11:00 окупанти били з артилерії – було 38 прильотів.

Після 11:00 у Шалигінській громаді був артобстріл (40 прильотів), о 12:33 обстріл продовжився, ймовірно, з САУ – було 40 прильотів.

Двічі за добу окупанти обстрілювали населені Миколаївської громади: після 19:00 – мінометний обстріл, було 7 прильотів, о 19:45 – артобстріл, попередньо, із САУ – 20 прильотів.

Нагадаємо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.

Зазначається, що рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає.