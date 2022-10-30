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Рашисти «демілітаризували» сміттєвози в Нікополі (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Рашисти «демілітаризували» сміттєвози в Нікополі (фото)
У результаті обстрілу загорілися сміттєвози
фото: Валентин Резніченко/Facebook

Російські снаряди прилетіли в підприємство з вивезення побутових відходів

У ніч на 30 жовтня російські окупанти накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь на Дніпропетровщині. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У місті понівечені 10 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та газогін. Обійшлося без постраждалих.

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Рашисти «демілітаризували» сміттєвози в Нікополі (фото) фото 2

«Російські снаряди прилетіли і в місцеве підприємство з вивезення побутових відходів. Там сталося загоряння. Вогнеборці з полум’ям впоралися. Серйозно пошкоджені автівки підприємства», – розповів Резніченко.

Рашисти «демілітаризували» сміттєвози в Нікополі (фото) фото 3

Нагадаємо, триває 249-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник завдає удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 23 авіаційних удари, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цієї злочинної діяльності постраждали райони більш як 45 населених пунктів. Серед них – Словʼянськ і Сіверськ Донецької області, Запоріжжя та Новоолександрівка на Херсонщині.

Теги: росія війна окупанти обстріл Дніпропетровщина

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