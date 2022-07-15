Луганщина: Гайдай показав наслідки ворожої атаки (фото)

У Білогорівці постраждали залишки цивільної інфраструктури

На лінії фронту російські загарбники продовжують наносити артилерійські та ракетні удари з наступними спробами штурму. Тим часом, зростає кількість жертв російського вторгнення. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зазначається, що за 14 липня здійснено щонайменше один ракетний удар та авіаудари, зокрема, по Верхньокам’янському. Там та у Білогорівці постраждали залишки цивільної інфраструктури. Втім, штурмові дії за обома напрямками ворогу не вдалися.

Також зафіксовані три атаки зі ствольної артилерії, чотири – з мінометів, одна – із реактивних систем залпового вогню, п’ять – із танків.

«Достовірно невідомо, скількох українців закатували росіяни в нещодавно захоплених містах. Полювання за людьми із «неправильною» позицією окупанти не припиняють. Прикро, що цю позицію оцінюють сусіди та навіть родичі луганчан, зливаючи адреси та можливі місця переховування громадян», – зазначив Гайдай.

Водночас на Луганщині зростає невдоволення окупаційною владою та військовими, які тільки і роблять те, що мародерять та погрожують. До прикладу, в Сєвєродонецьку на центральній вулиці міста вчора «несподівано» підірвалося авто з окупантами. У підсумку, шестеро поранених, з яких четверо – важких.

«Упевнений, що окупаційна влада намагається створити у місцевого населення стійке враження – нібито налагодити безпечне та повноцінне мирне життя на цих територіях можливо швидко та ефективно. Вони обіцятимуть та імітуватимуть відновлення міст та сіл, допоки це буде цікаво російським ЗМІ та, відповідно, Кремлю», – додав голова ОВА.

Нагадаємо, триває 142-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.

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