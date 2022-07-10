Луганщина: намагання окупантів просунутися на Свіерськ захлинаються (фото)

Росіяни стягують війська до Білогорівки та обстрілюють навколишні населені пункти

Росіяни стягують війська поблизу Білогорівки, обстрілюють навколишні населені пункти – завдали чотири ракетні удари та сім артилерійських атак. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Вони до сьогодні живуть подумками про те, як на початку березня відхопили більшу частину області. Але то була аж ніяк не блискавична наступальна операція, а розбудова нашими військовими міцної лінії оборони. І як тільки Збройні сили України зробили надійні захисні укріплення, цей швидкий наступ добіг кінця», – ідеться у повідомленні.

За словами Гайдая, за чотири місяці росіяни просунулися на декілька кілометрів, обравши тактику суцільного знищення великих міст.

Учора поблизу Золотарівки окупанти потрапили під українську артилерію і вимушені були бігти з позицій. Напад на Верхньокамʼянське в них не вдався.

«Тобто всі їх намагання просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ поки що захлинаються, дякуючи українським захисникам», – пояснив Гайдай.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються просунутися від населених пунктів Луганщини до перших сіл Донеччини. Поки що ніякої оперативної паузи, оголошеної ворогом, не спостерігається.

Раніше голова Луганської ОВА повідомив, що російські загарбники, які мають на меті окупувати всю Луганщину, нещадно обстрілюють населені пункти поблизу адмінмежі області.

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