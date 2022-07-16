Луганщина: ворог намагався захопити стратегічну дорогу між Лисичанськом та Бахмутом

Окупаційні війська продовжують наносити артилерійські удари з наступними спробами штурму

Українські військові зупинили спробу ворога заволодіти автошляхом між Лисичанськом та Бахмутом. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, росіяни ставлять за мету захопити стратегічно важливий для них автошлях вже понад два місяці, але контроль над декількома кілометрами цієї дороги їм встановити досі не по силах.

Українські захисники щільним вогнем зупинили ці спроби ворога, який вимушений був посунутися назад.

«Окупаційні війська продовжують наносити артилерійські удари з наступними спробами штурму, завдають ракетні та авіаудари. Вони обіцяли «асвабаждение», а самі вбивають на Луганщині життя. Нівечать домівки та інфраструктуру, вбивають людей. А тим, хто вцілів, але втратив все, нічого не іншого залишається, як розпочати все з нуля. Тільки вже далеко від рідної домівки. Протягом 15 липня по населених пунктах та навколо них ворогом завдано чотири ракетні удари, здійснені три артилерійські атаки та ще п’ять – тривалих мінометних обстрілів», – зазначив Гайдай.

Зокрема, авіаудари нанесені по Верхньокам’янському та Білогорівці. Поблизу останньої зафіксовано ракетно-авіаційний удар.

Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районі Верхньокам’янського.