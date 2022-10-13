Рашисти перекинули на окуповані території України іранських військових, – ISW

За даними Інституту, іранські інструктори безпосередньо контролюють запуск «Шахедів»

Росіяни, імовірно, перекинули на окуповані території України пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) іранських військовослужбовців, аби навчити російських військових користуватися дронами Shahed-136. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Інститут з посиланням на Центр національного спротиву повідомив, що російські війська привезли невстановлену кількість іранських інструкторів до Джанкою у Криму, Залізного Порту і Гладівців у Херсонській області для навчання російських військ використанню ударних безпілотників.

Центр заявив, що іранські інструктори безпосередньо контролюють запуск «Шахедів» по цивільних об'єктах в Україні, в тому числі в Миколаївській та Одеській областях.

Аналітики зауважили, що КВІР імовірно, є основним оператором іранських безпілотників, тому ці іранські інструктори можуть бути співробітниками КВІР або пов'язаними з ним особами.

Ключові висновки

Росія активізує зусилля зі створення інформаційних умов для неправдивого зображення України як терористичної держави, щоб відвернути останні заклики визнати Росію терористичною державою.

Можливо, російські війська імпортували персонал, пов’язаний з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), на окуповані території України для навчання російських військ використанню безпілотників Shahed-136.

Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на Сватове та Кремінну. Російські війська продовжують оборону в цьому районі.

Російські джерела продовжували стверджувати, що українські війська здійснюють наземні атаки на північному заході та заході Херсонської області.

Російські війська вели наземні удари в районі Бахмута та Авдіївки.

Ймовірно, російські війська зміцнюють лінію фронту на заході Запорізької області.

Російські військові продовжують стикатися з проблемами оснащення окремих російських солдатів основним особистим спорядженням.

Посадовці російської та окупаційної адміністрації продовжують застосовувати заходи примусу до жителів окупованих Росією територій.

Нагадаємо, повітряні тривоги в Україні можуть тривати довше, через застосування Росією іранських дронів-камікадзе.