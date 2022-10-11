Стало відомо, скільки дронів-камікадзе Росія замовила в Ірану

Зеленський заявив, що Україна очікує від США ракети для систем ППО

Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих «Шахідів», 2400 штук. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі країн Великої сімки.

«Одних тільки «Шахідів» Росія замовила в Ірані 2400 – за даними нашої розвідки. Тому, шановний пане канцлере, шановний президенте Сполучених Штатів, важливо, щоб ми мали достатню кількість ракет до наданих систем ППО і ПРО і щоб ці системи були інтегровані з нашою системою оборони. Завтра у форматі «Рамштайну» – я просив би, щоб наші міністри оборони обговорили це», – зазначив перзидент.

Також Зеленський заявив, що Україна дуже очікує від Франції та Італії системи Samp-T.

Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня, розпочалася термінова нарада глав країн «Великої сімки» (G7). У ній бере участь президент України Володимир Зеленський. Повний текст виступу президента на саміті читайте тут.

Раніше повідомлялося, що Росія стягує до Білорусі іранські дрони і планує доставляти ще.