Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Стало відомо, скільки дронів-камікадзе Росія замовила в Ірану

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки дронів-камікадзе Росія замовила в Ірану
Окупанти замовили в Ірану 2400 дронів
фото ілюстративне

Зеленський заявив, що Україна очікує від США ракети для систем ППО

Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих «Шахідів», 2400 штук. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі країн Великої сімки.

«Одних тільки «Шахідів» Росія замовила в Ірані 2400 – за даними нашої розвідки. Тому, шановний пане канцлере, шановний президенте Сполучених Штатів, важливо, щоб ми мали достатню кількість ракет до наданих систем ППО і ПРО і щоб ці системи були інтегровані з нашою системою оборони. Завтра у форматі «Рамштайну» – я просив би, щоб наші міністри оборони обговорили це», – зазначив перзидент.

Також Зеленський заявив, що Україна дуже очікує від Франції та Італії системи Samp-T.

Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня, розпочалася термінова нарада глав країн «Великої сімки» (G7). У ній бере участь президент України Володимир Зеленський. Повний текст виступу президента на саміті читайте тут.

Раніше повідомлялося, що Росія стягує до Білорусі іранські дрони і планує доставляти ще.

Читайте також:

Теги: Іран росія Україна безпілотник війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія стягує до Білорусі іранські дрони і планує доставляти ще – розвідка
Росія стягує до Білорусі іранські дрони і планує доставляти ще – розвідка
Сьогодні, 11:18
Ладижинська ТЕС потрапила під ворожий удар
Окупанти ударили по Ладижинській ТЕС із дронів-камікадзе
Сьогодні, 07:53
П'ять безпілотників було збито над Миколаївщиною вранці 11 жовтня
На світанку окупанти атакували південь України дронами
Сьогодні, 07:30

Події в Україні

Україна повернула з полону 32 військових
Україна повернула з полону 32 військових
Громадські організації України та Західних Балкан спільно протидіятимуть російському впливу
Громадські організації України та Західних Балкан спільно протидіятимуть російському впливу
Розвідка повідомила, яку тактику війни обрав новий командувач армією РФ
Розвідка повідомила, яку тактику війни обрав новий командувач армією РФ
Лукашенко передає Росії танки, боєприпаси та ракетні комплекси (відео)
Лукашенко передає Росії танки, боєприпаси та ракетні комплекси (відео)
У двох областях розпочалися віялові відключення електрики
У двох областях розпочалися віялові відключення електрики
Стало відомо, скільки дронів-камікадзе Росія замовила в Ірану
Стало відомо, скільки дронів-камікадзе Росія замовила в Ірану

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
318K
Лукашенко вступив у війну. Що це означає для України
70K
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
43K
Повітряні сили повідомили, скільки над Україною 11 жовтня вже збито ракет
41K
Головний російський комуніст озвучив нові погрози Україні
37K
Всеукраїнська тривога: вибухи лунають на Рівненщині, Київщині та в Кривому Розі
35K
Рашисти завдали ракетного удару з С-300 по Запоріжжю (фото) 

Новини

Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Сьогодні, 10:53
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
Сьогодні, 06:27
Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
Вчора, 07:00
Ескалація не може вирішити проблеми Путіна – ISW
Вчора, 06:45
П'ять хороших новин 9 жовтня
9 жовтня, 21:30

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту