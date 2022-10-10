ЗСУ за три години збили 13 іранських дронів

Рашисти атакували Shahed-136 схід на північ

Російські загарбники сьогодні атакували північні області та Київщину дронами-камікадзе. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Друга «велика» повітряна тривога пообіді 10 жовтня передусім оголошена через іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які атакують Київ та північні області України з напрямку курської області та Білорусі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дев’ять Shahed-136 знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування «Центр».

Також окупанти атакували цими дронами і на сході України. Зенітниками Повітряного командування «Схід» знищено ще чотири Shahed-136.

Нагадаємо, сьогодні ворожа армія випустила по Україні щонайменше 83 ракети.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Розвідка розкрила деталі, як готувався масований обстріл України.

Додамо, що сьогоднішній вечір буде одним із найскладніших для української енергетики. Влада звернулась до українців з проханням.