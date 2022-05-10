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    Події в Україні

    Рашисти перестають довіряти своїм командирам і готуються бунтувати (аудіо)

    Окупанти вкрай незадоволені своїм керівництвом та не бажають йому підкорятися - Рашисти перестають довіряти своїм командирам і готуються бунтувати (аудіо)
    Окупанти вкрай незадоволені своїм керівництвом та не бажають йому підкорятися
    фото з відкритих джерел

    Російські військові розчарувалися у своїх командирах й планують влаштувати бунт

    Окупанти скаржаться близьким на своїх командирів, які ризикують їхнім життями, а ті радять їм бунтувати. Про це йдеться в нових телефонних розмовах загарбників, які вдалося перехопити Службі безпеки України.

    Окупант, який разом зі своїм підрозділом перебуває на Харківщині, розповів батькові: «Вони стоять, їх обстрілюють, а командир полку такий: «Не відступати!». А ось він десь на диванчику сидить там, випиває, напевно...».

    Обурений чоловік поскаржився на російську пропаганду і запропонував синові «бунтувати».

    «Як тільки вискочиш – можна знімати погони, в шапку, бл*дь, насрати і надіти на голову своєму комбату або комбригу. І нехай, бл*, ходить, втирається! Пішли вони нах*й, бл*, з такою войнушкой… Я сиджу, цей маразм слухаю, у мене в голові це не вкладається. Плешива скотина нам щоранку по телевізору розповідає про нову зброю, яку вся Україна як побачила – налякалася. Я б просто харкнув у цей телевізор. Якби йому в пику це прилітало, цій гидоті. Щур нікчемний бункерний», – говорить він.

    Нагадаємо, у РФ частину вбитих в Україні російських військовослужбовців записують до списку «безвісти зниклих»: у такий спосіб країна-окупант хоче приховати значні втрати особового складу на війні.

    Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у війні проти України приблизно 26 тисяч своїх солдатів, із них 350 – за останню добу.

    Теги: росія окупанти СБУ війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти перестають довіряти своїм командирам і готуються бунтувати (аудіо)