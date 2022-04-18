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    Події в Україні

    Із тисячі лишилося 400: рашисти жаліються на втрати під Миколаєвом

    &laquo;Нас почти не осталось, второй раз я сюда не поеду!&raquo; &ndash; так розказують родичам росіяни про &laquo;спецоперацію&raquo; - Із тисячі лишилося 400: рашисти жаліються на втрати під Миколаєвом
    «Нас почти не осталось, второй раз я сюда не поеду!» – так розказують родичам росіяни про «спецоперацію»
    фото з відкритих джерел

    Наші захисники нищать окупантів: деякі підрозділи ворога втратили понад 70%

    Українські захисники нищать окупантів під Миколаєвом: деякі підрозділи ворога втратили понад 70%. Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов російських загарбників, які є у розпорядженні СБУ.

    «У нашего полка самые большие потери, бл*дь. Нас почти не осталось. Нас было тысяча с чем-то человек, осталось четыреста где-то», – розповідає окупант своїй дружині.

    За його словами, вцілілі загарбники більше не вірять у свою перемогу, у них «почав їхати дах», а єдине, чим вони зараз займаються – втікають від українських воїнів.

    «Высунулся – пули над башкой! Мы начали убегать, по нам «Град» в ж*пу лупит. С одной стороны арта (артилерія – ред.) кроет, а с другой, через железную дорогу, – перестрелка начинается. Еб*ть, думаю, мы в кольце. Снова убегал, бл*дь», – жаліється він.

    «Зато ты бегать быстро умеешь», – намагається розсмішити його дівчина.

    «Проте після такого натиску українських захисників йому не до сміху. Він думає вже не про захоплення України, а про плани повернутися додому та розірвати контракт: «Второй раз я сюда не поеду!». Зі свого боку радимо йому та решті окупантів «сюда не ехать» дійсно», – йдеться повідомленні СБУ.

    Як відомо, рашисти зізнаються, що впритул розстрілюють українських жінок: перехоплення СБУ. СБУ документує злочини окупантів, щоб у подальшому жоден винний не залишився безкарним.

    Раніше російський окупант похвалився, як катував та вбивав полонених військових

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    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Із тисячі лишилося 400: рашисти жаліються на втрати під Миколаєвом