Армія мародерів. Російські окупанти вихваляються своїми «подвигами» перед рідними

Навіть «мирні» росіяни, які залишилися в РФ, смакують звірства, які їхні родичі творять в Україні

Російські окупанти знову «пробивають дно»

На перехоплених плівках СБУ так багато доказів деградації та звірств рашистів, що спецслужба зробила з них окрему добірку.

Так, один із загарбників смакує з дружиною «сафарі» на дітей в Маріуполі, де кадирівці біжать за маленькою українською дівчинкою і стріляють їй по ногам – для розваги.

Далі вихваляється захопленими під Києвом трофеями: «…машин набрали себе, бл*дь. Рушниць собі понабирали, карабінів…».

А ще один абсолютно спокійно розповідає батькові, що вони їдять українських собак (і це не про алабая, як було на попередніх перехопленнях). Мовляв, з харчуванням у них все нормально: «…собаку зарізали, з'їли», бо просто «….нутрії закінчилися».

Найгірше, що навіть «мирні» росіяни, які залишилися в РФ, смакують ці звірства, які їхні родичі творять в Україні.