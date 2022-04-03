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    Армія мародерів. Російські окупанти вихваляються своїми «подвигами» перед рідними

    Навіть &laquo;мирні&raquo; росіяни, які залишилися в РФ, смакують звірства, які їхні родичі творять в Україні - Армія мародерів. Російські окупанти вихваляються своїми «подвигами» перед рідними
    Навіть «мирні» росіяни, які залишилися в РФ, смакують звірства, які їхні родичі творять в Україні

    Російські окупанти знову «пробивають дно»

    На перехоплених плівках СБУ так багато доказів деградації та звірств рашистів, що спецслужба зробила з них окрему добірку.

    Так, один із загарбників смакує з дружиною «сафарі» на дітей в Маріуполі, де кадирівці біжать за маленькою українською дівчинкою і стріляють їй по ногам – для розваги.

    Далі вихваляється захопленими під Києвом трофеями: «…машин набрали себе, бл*дь. Рушниць собі понабирали, карабінів…».

    А ще один абсолютно спокійно розповідає батькові, що вони їдять українських собак (і це не про алабая, як було на попередніх перехопленнях). Мовляв, з харчуванням у них все нормально: «…собаку зарізали, з'їли», бо просто «….нутрії закінчилися».

    Найгірше, що навіть «мирні» росіяни, які залишилися в РФ, смакують ці звірства, які їхні родичі творять в Україні.

    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Армія мародерів. Російські окупанти вихваляються своїми «подвигами» перед рідними