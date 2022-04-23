  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Пишуть на снарядах «Христос Воскрес!». СБУ перехопила розмову окупантів

    Наші військові зроблять усе можливе, аби російські танкісти якомога швидше поїхали додому - Пишуть на снарядах «Христос Воскрес!». СБУ перехопила розмову окупантів
    Наші військові зроблять усе можливе, аби російські танкісти якомога швидше поїхали додому

    Окупанти у Великдень планують влаштувати ще більше обстрілів мирного населення та українських захисників

    Для загарбників, які так пишаються своєю «духовністю», насправді немає нічого святого – вони навіть готують спеціальні снаряди і пишуть на них «Христос Воскрес!».

    Про це свідчать нові телефонні розмови рашистів, які вдалося перехопити СБУ.

    «Танкісти на снарядах пишуть «Христос воскрес!» Розважаємось, як можемо…» – розповідає окупант своїй дружині.

    Вони сміються і радіють із таких «привітань». Хоча коли мова заходить про справи у його підрозділі, який стоїть у Миколаївській області, тон загарбника одразу стає іншим. Із 19 людей у його взводі залишилося лише 7. Інших – убили або втекли. І перспективи поповнення немає.

    «Тут нікого не додають. Навпаки – всі їдуть! Кого нам додавати? Тут усі біжать! У нас із бригади звільнилося вже 600 людей… Тут залишилися лише найстійкіші та алкаші», – резюмує окупант.

    Не ясно, чому він так переживає… Це ж якраз ідеальний контингент для захисту «русского міра». Але наші військові зроблять усе можливе, аби й ці рештки ворожої бригади «розформувалися» якомога швидше.

    Теги: росія окупанти СБУ війна військові Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Пишуть на снарядах «Христос Воскрес!». СБУ перехопила розмову окупантів