Пишуть на снарядах «Христос Воскрес!». СБУ перехопила розмову окупантів

Окупанти у Великдень планують влаштувати ще більше обстрілів мирного населення та українських захисників

Для загарбників, які так пишаються своєю «духовністю», насправді немає нічого святого – вони навіть готують спеціальні снаряди і пишуть на них «Христос Воскрес!».

Про це свідчать нові телефонні розмови рашистів, які вдалося перехопити СБУ.

«Танкісти на снарядах пишуть «Христос воскрес!» Розважаємось, як можемо…» – розповідає окупант своїй дружині.

Вони сміються і радіють із таких «привітань». Хоча коли мова заходить про справи у його підрозділі, який стоїть у Миколаївській області, тон загарбника одразу стає іншим. Із 19 людей у його взводі залишилося лише 7. Інших – убили або втекли. І перспективи поповнення немає.

«Тут нікого не додають. Навпаки – всі їдуть! Кого нам додавати? Тут усі біжать! У нас із бригади звільнилося вже 600 людей… Тут залишилися лише найстійкіші та алкаші», – резюмує окупант.

Не ясно, чому він так переживає… Це ж якраз ідеальний контингент для захисту «русского міра». Але наші військові зроблять усе можливе, аби й ці рештки ворожої бригади «розформувалися» якомога швидше.