Рашисти продають в Херсоні туш із мила і сажі (фото) 

Про якість такої косметики можна тільки здогадуватися

Туш для вій в загарбаному місті, напевно, опинилася із запасів СРСР

У мережі з'явилися фото туші для вій, яку загарбники завезли в тимчасово окупований Херсон. Вражає в цьому творінні косметичної галузі і упаковка, і особливо склад. Як свідчить напис на упаковці, туш складається із мила, воску, сажі та ще декількох інгредієнтів.

При цьому засіб російського виробництва перед використанням рекомендується зволожити.

2 фото На весь екран



Цікава й щіточка та загалом форма косметичного засобу.

«Це продається в Херсоні – асвабадітєлі привезли нові технології. Багатолітня праця, щоб у жінок було тільки найкраще...», – написала користувачка Олена Малкова.

Нагадаємо, Банкова обіцяє звільнити південь України «методом Лукашенка».