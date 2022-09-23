Рашисти продають в Херсоні туш із мила і сажі (фото)
Туш для вій в загарбаному місті, напевно, опинилася із запасів СРСР
У мережі з'явилися фото туші для вій, яку загарбники завезли в тимчасово окупований Херсон. Вражає в цьому творінні косметичної галузі і упаковка, і особливо склад. Як свідчить напис на упаковці, туш складається із мила, воску, сажі та ще декількох інгредієнтів.
При цьому засіб російського виробництва перед використанням рекомендується зволожити.
Цікава й щіточка та загалом форма косметичного засобу.
«Це продається в Херсоні – асвабадітєлі привезли нові технології. Багатолітня праця, щоб у жінок було тільки найкраще...», – написала користувачка Олена Малкова.
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