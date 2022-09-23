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Рашисти продають в Херсоні туш із мила і сажі (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти продають в Херсоні туш із мила і сажі (фото) 
Про якість такої косметики можна тільки здогадуватися 
фото: Elen Malkova

Туш для вій в загарбаному місті, напевно, опинилася із запасів СРСР 

У мережі з'явилися фото туші для вій, яку загарбники завезли в тимчасово окупований Херсон. Вражає в цьому творінні косметичної галузі і упаковка, і особливо склад. Як свідчить напис на упаковці, туш складається із мила, воску, сажі та ще декількох інгредієнтів.

Рашисти продають в Херсоні туш із мила і сажі (фото)  фото 1

При цьому засіб російського виробництва перед використанням рекомендується зволожити.  

2 фото
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Цікава й щіточка та загалом форма косметичного засобу.  

«Це продається в Херсоні – асвабадітєлі привезли нові технології. Багатолітня праця, щоб у жінок було тільки найкраще...», – написала користувачка Олена Малкова.  

Нагадаємо, Банкова обіцяє звільнити південь України «методом Лукашенка».

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Теги: Херсон окупанти праця технології

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