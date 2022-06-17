Росія втратила чверть асортименту парфумері та косметики

Частка імпортної косметики в РФ складала до 80%

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, росіяни стикнулися зі спадом асортименту косметики та парфумерії. Аналітики зазначають про скорочення товару на чверть.

Для заміщення іноземних товарів російським виробникам потрібна імпортна сировина, купити та доставити яку на цей час складно через накладені санкції та проблеми з логістикою.

Член правління Російської парфумерно-косметичної асоціації Ганна Дичева-Смирнова розповіла, що на частку імпортної продукції припадало 60% ринку, а з урахуванням брендів, які локалізували своє виробництво в Росії, то всі 80%.

Хоч росіян і заспокоюють, що туші та шампуні будуть, країні-агреосру доведеться пристосуватися до того, що якихось брендів вони більше не побачать.

«Ми зможемо познайомитися з якісними брендами з Індії, Китаю, Кореї, невеликими європейськими виробниками і краще відчути, що таке «зроблено в Росії», а російські виробники, сподіваюся, не підіб'ють», – зазначила Дичева-Смирнова.

Також засновник компанії Faberlic Олексій Нечаєв заявив, що з кінця лютого асортимент парфумерного та косметичного ринків скоротився на 25%. Чоловік поділився, що для виробництва якісної туші, помади та пудри у Росії сировини не виробляють, все це закуповувалося в Італії.

Раніше повідомлялося, що Coca-Cola остаточно зупиняє продажі в Росії.

Повідомлялося також, що у Росії виник дефіцит безпілотників. Ціни зросли втричі.