Косметичний гігант Wella припиняє постачання до Росії
Росіяни залишаються і без якісної косметики
Німецький виробник Wella припиняє постачання продукції до держави-агресорки Росії. Відповідне повідомлення від Wella отримало в розпорядження одне із російських видань.
Згідно із повідомленням Wella Company, компанія більше не виробляє і не продає в Росії продукцію під своїми брендами. Водночас за інформацією того ж російського ЗМІ, права власності на бізнес передадуть місцевій команді топменеджерів.
Компанія працювала в країні 28 років. Салони краси Росії активно користувалися продукцією від німецького виробника: на засоби для фарбування волосся Wella припадало до 40% ринку.
Раніше повідомлялося, що косметична компанія Avon зупиняє всі інвестиції в Росію і зупиняє експорт продукції з російського заводу на всі інші ринки. Всі минулі спільні бізнес-процеси Avon Україна з Avon Росія припинені.
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