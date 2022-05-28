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    У світі

    Косметичний гігант Wella припиняє постачання до Росії

    Компанія працювала в Росії 28 років - Косметичний гігант Wella припиняє постачання до Росії
    Компанія працювала в Росії 28 років
    фото: brand-info

    Росіяни залишаються і без якісної косметики

    Німецький виробник Wella припиняє постачання продукції до держави-агресорки Росії. Відповідне повідомлення від Wella отримало в розпорядження одне із російських видань.

    Згідно із повідомленням Wella Company, компанія більше не виробляє і не продає в Росії продукцію під своїми брендами. Водночас за інформацією того ж російського ЗМІ, права власності на бізнес передадуть місцевій команді топменеджерів.

    Компанія працювала в країні 28 років. Салони краси Росії активно користувалися продукцією від німецького виробника: на засоби для фарбування волосся Wella припадало до 40% ринку.

    Wella заснували в Німеччині 1880 року. У Росії вона запрацювала з 1994 року. У 2021 році виторг компанії склав 1,7 мільярда рублів, чистий прибуток – 208 мільйонів рублів. Цей косметичний гігант є однією із найпопулярніших компаній у світі індустрії косметики та парфумерії. Німецький виробник присутній у понад 150 країнах світу. Головний офіс компанії розташований у Дармштадті.

    Раніше повідомлялося, що косметична компанія Avon зупиняє всі інвестиції в Росію і зупиняє експорт продукції з російського заводу на всі інші ринки. Всі минулі спільні бізнес-процеси Avon Україна з Avon Росія припинені.

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    Теги: росія окупанти санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Косметичний гігант Wella припиняє постачання до Росії