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Банкова обіцяє звільнити південь України «методом Лукашенка» 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Банкова обіцяє звільнити південь України «методом Лукашенка» 
 «Покажемо чотири напрямки звільнення Криму» 
фото з відкритих джерел

Подоляк пожартував із улюбленої казочки білоруського диктатора 

Україна звільнить південь від російських окупантів. Це стосуватиметься і Херсона і Криму. Українське військове командування працює над відповідною спецоперацією. Про це сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі «24 каналу».

Подоляк вважає, що росіяни тікатимуть з окупованого Херсона та не захищатимуть місто, оскільки без потужної артилерії окупанти нічого не можуть зробити. 

«Вони вміють сидіти, поки в них ще є певна кількість артилерії, і вони можуть на певній відстані тримати наших хлопців», – пояснив Подоляк.  

Радник наголосив, що українцям не варто звертати уваги на систему оборони російських окупантів, оскільки цим грамотно займається Генштаб та командування на півдні України. Подоляк додав, що на півдні триває спецоперація зі звільнення Херсонщини. 

«Херсон буде звільнено. Так само буде звільнена й Арабатська стрілка, й ми зайдемо в Крим. Як казав Лукашенко, покажемо чотири напрямки звільнення Криму», – наголосив він. 

Нагадаємо, у березні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко затято переконував російського президента Володимира Путіна у тому, що напад на Україну був виправданий.

«Я вам зараз покажу, звідки на Білорусь готувався напад. І якби за шість годин до операції (збройного вторгнення Росії в Україну – «Главком») не було завдано превентивного удару по позиціях (чотири позиції, я зараз покажу – карту привіз), вони б атакували наші війська – Білорусі та Росії, які були на навчаннях. Не ми розв’язали цю війну. У нас совість чиста», – зазначив Лукашенко у розмові з Путіним.

Фраза про те, «звідки готувався напад», і міфічні чотири напрямки, яких так ніхто й не побачив, стала мемом.

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Теги: окупанти Олександр Лукашенко Генштаб Херсон місто звільнення Михайло Подоляк

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