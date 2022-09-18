На Харківщині окупанти обстріляли психіатричну лікарню під час евакуації: є загиблі 

Окупанти безжально тероризують мирне населення



У селі Стрілеча Харківського району медики намагалися здійснити евакуацію пацієнтів психіатричної лікарні. Під час евакуації рашисти розпочали масований обстріл. За попередніми даними, на жаль, загинуло четверо медичних працівників, двоє пацієнтів поранені. Про це 18 вересня повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

«Медичні працівники навіть під обстрілами, ризикуючи життями, намагалися врятувати хворих. Вдалося евакуювати 30 пацієнтів, всього ж у закладі – більше 600... Висловлюємо глибокі співчуття та шану, це вчинки Героїв! На жаль, росіяни не зупиняються ні перед чим – військові злочинці та терористи!», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують тероризувати Харківську область. У ніч на 18 вересня вони обстріляли територію Чугуївської громади, внаслідок чого виникла пожежа на нежитловому комплексі споруд.

Як відомо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликає людей поки не повертатися у звільнені населені пункти Харківщини. За її словами, на звільнених територіях ще тривають обстріли, «ситуація там покращилася, але не для того, щоб повертатися».