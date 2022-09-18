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Масований обстріл Дніпропетровщини: є поранені та загиблі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Масований обстріл Дніпропетровщини: є поранені та загиблі
Росіяни по обіді чотири рази ударили по трьох громадах району
фото: Валентин Резніченко/Telegram

Росіяни скерували на мирних людей понад 60 снарядів

Масований обстріл Нікопольського району Дніпропетровщини здійснили рашисти у неділю, 18 вересня. Двоє чоловіків загинули, ще двоє чоловіків та жінка поранені. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Масований обстріл Дніпропетровщини: є поранені та загиблі фото 1

«Росіяни по обіді чотири рази ударили по трьох громадах району – Покровській, Червоногригорівській та Нікопольській. Стріляли «Градами» та важкою артилерією. Скерували на мирних людей понад 60 снарядів», – повідомив Резніченко.

Масований обстріл Дніпропетровщини: є поранені та загиблі фото 2

У громадах є руйнування. Їх масштаби уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція.

Нагадаємо, у ніч на 17 вересня російські окупаційні війська також накрили Нікопольський район Дніпропетровщини «Градами» та важкою артилерією. Внаслідок атаки понівечені будинки, автівки, ліцей, цех промислового підприємства, газоводи та лінії електропередач.

Як відомо, триває двісті сьома доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.

Теги: рятувальники рашисти поліція обстріл жінка

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