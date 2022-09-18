Масований обстріл Дніпропетровщини: є поранені та загиблі

Росіяни по обіді чотири рази ударили по трьох громадах району

Росіяни скерували на мирних людей понад 60 снарядів

Масований обстріл Нікопольського району Дніпропетровщини здійснили рашисти у неділю, 18 вересня. Двоє чоловіків загинули, ще двоє чоловіків та жінка поранені. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Росіяни по обіді чотири рази ударили по трьох громадах району – Покровській, Червоногригорівській та Нікопольській. Стріляли «Градами» та важкою артилерією. Скерували на мирних людей понад 60 снарядів», – повідомив Резніченко.

У громадах є руйнування. Їх масштаби уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція.

Нагадаємо, у ніч на 17 вересня російські окупаційні війська також накрили Нікопольський район Дніпропетровщини «Градами» та важкою артилерією. Внаслідок атаки понівечені будинки, автівки, ліцей, цех промислового підприємства, газоводи та лінії електропередач.

Як відомо, триває двісті сьома доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.