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Обстріл Оленівки. Україна все ще не отримала імена постраждалих

Альона Боженко
glavcom.ua
Обстріл Оленівки. Україна все ще не отримала імена постраждалих
Окупанти не розкривають імена постраждалих в Оленівці
фото ілюстративне

Уповноважений з прав людини готовий особисто прибути в Оленівку для того, аби поспілкуватися зі свідками обстрілів

Україна і досі не отримала імена постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу російськими окупантами колонії у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області. Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

«На даний момент ми не отримали інформацію про імена постраждалих, але звертаємось із запитом про це як напряму – до пані Москалькової (російська омбудсменка – ред.), так і за посередництвом ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста», – написав він.

Також уповноважений з прав людини зазначив, що він готовий особисто прибути в Оленівку для того, аби оцінити всі факти та поспілкуватися зі свідками обстрілів, пораненими та утримуваними громадянами. Він додав, що мотиви обстрілів росіян йому невідомі.

«Можливо, це банальна помста через поразки на фронті, а можливо цілеспрямований терор і показова безкарність військового керівництва РФ», – написав він.

За словами Лубінця обстріли мають такі наслідки:

  • відкладання візиту місії ООН з встановлення фактів в Оленівку через безпекові ризики, а можливо і повна заборона такого візиту з російської сторони;
  • спричинення страждань родичам українських військовополонених, які утримуються в колонії і не можуть отримати верифіковані дані про загиблих і поранених, що спричиняє соціальне незадоволення;
  • тиск на Україну задля отримання поступок у питаннях звільнення російських військових, які здійснювали воєнні злочини на нашій території та вирішення питання транзиту аміаку через Україну.


«Такі дії Російської Федерації лише упрозорюють для всього світу один простий факт – «Росія – держава-терорист». І ця держава прагне досягати своїх геополітичних цілей не в демократичний спосіб через перемовини, а використовуючи зброю і терор. І задача демократичного світу це просто припинити. Раз і назавжди», – додав Лубінець.

Нагадаємо, вдень 18 вересня російські загарбники знову обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області. Саме там ворог утримує українських військовополонених. Зазначається, що внаслідок обстрілу загинув український військовий, ще четверо – отримали поранення.

Додамо, 29 липня російські окупанти організували теракт у колонії в тимчасово окупованому місті Оленівка Донецької області. Там утримувалися полонені українські військові полку «Азов». 

Російські ЗМІ звинуватили у вбивстві Україну – за їхньою версією, барак начебто був обстріляний ракетами з реактивних систем Himars. Проте, українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни: напередодні вбивства полонених перевели до барака, який потім умисно знищили. Показово, що сусідні приміщення колонії не постраждали і повністю вціліли.

Також супутникові знімки свідчать, що російські окупанти заздалегідь підготували могили для вбитих українських військовополонених в Оленівці.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив після теракту, що не гарантував безпеку українських захисників «Азовсталі», які опинилися в російському полоні.

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Теги: військові ворог держава звільнення окупанти Оленівка поранення росія теракт Україна

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